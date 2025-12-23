Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:25
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda merkez ilçede bir adreste ekiplerce yapılan aramada 20 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan aroma kiti ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

