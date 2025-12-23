Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda merkez ilçede bir adreste ekiplerce yapılan aramada 20 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan aroma kiti ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.