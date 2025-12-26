Milli şair Mehmet Akif Ersoy Sinop'ta anıldı

Programa Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Müftüsü Paşa Bektaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenci Azra Sarısoy’un kaleme aldığı kompozisyonu katılımcılara okuduğu programda, daha sonra öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un "Küfe" adlı manzum hikayesi sahnelendi.

