        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Sinop'ta anıldı

        Sinop'ta, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:38
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Sinop'ta anıldı
        Sinop'ta, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, milli şairin hayatını anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenci Azra Sarısoy’un kaleme aldığı kompozisyonu katılımcılara okuduğu programda, daha sonra öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un "Küfe" adlı manzum hikayesi sahnelendi.

        Programa Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Müftüsü Paşa Bektaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

