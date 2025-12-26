Habertürk
Habertürk
        Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

        Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.12.2025 - 15:22
        Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı
        Sinop'un Ayancık ilçesinde üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Valilik tarafından temin edilen süt sağım makineleri, Kaymakam Ahmed Çelik tarafından üreticilere teslim edildi.

        Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Çelik, kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekerek, süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Çelik, makinelerin alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

