Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Valilik tarafından temin edilen süt sağım makineleri, Kaymakam Ahmed Çelik tarafından üreticilere teslim edildi.
Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Çelik, kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekerek, süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Çelik, makinelerin alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
