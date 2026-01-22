Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle en güzel cami bahçesi seçilecek

        Sinop'ta, "En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.01.2026 - 16:42
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle en güzel cami bahçesi seçilecek
        Sinop'ta, "En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi" hayata geçirildi.

        Vali Mustafa Özarslan, İl Müftüsü Paşa Bektaş ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında projeye ilişkin bilgi verdi.

        Özarslan, camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmadığını, dini bir merkez olmanın yanında öğrenim, hayır ve paylaşma mekanı da olduklarını söyledi.


        Bu nedenle camilerin ve cami bahçelerinin planlanması, düzenlenmesi ve korunmasının sadece fiziki düzen değil, emanete sahip çıkma meselesi olduğunu anlatan Özarslan, "Cami bahçeleri bu manevi iklimin dış dünyaya yansıyan yüzüdür. Namaz öncesi ve sonrasında insanların soluklandığı, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, yaşlılarımızın huzur bulduğu, toplumun her kesimini bir araya getiren ortak yaşam alanlarıdır." dedi.

        Bu anlayış doğrultusunda "Sinop'un En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Özarslan, "Bu proje ile hedefimiz, camilerimizin ve cami bahçelerimizin temizliğiyle, düzeniyle, estetiğiyle ve işlevselliğiyle örnek hale gelmesini sağlamaktır. Camilerimizin mimarisiyle uyumlu bahçeler, yeşil alanı güçlü, çevreyle barışık düzenlemeler, şadırvanları ve abdest alma alanları hijyenik, tuvaletleri temiz ve bakımlı, iç mekânı sade ama ihtiyaçlara cevap veren camiler hedefliyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

