Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2’si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
