Sinop'ta öğrenciler münazara etkinliğinde doğa ve insan konusunu ele aldı

Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.



Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Abalı Ortaokulunda öğrenciler "İnsan doğaya hakimdir, hakim değildir" konusunu tartıştı.





Münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.



Etkinliğe katılarak öğrenciler arasındaki münazarayı izleyen Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, iki yıldır uyguladıkları projenin temel amacının çocukların donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları olduğunu söyledi.



Akademik açıdan çocukların okullarda yeteri kadar bilgi edindiklerini vurgulayan Özarslan, projeyle var olan eğitime katkı sunma arzusunda olduklarını anlattı.



Özarslan, bilginin beceriye dönüştürülmesinin çocukların geleceği açısından çok önem arz ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Bir köy okulumuzda öğrencilerimiz 40 yıllık tiyatro sanatçısı gibi kendilerini ifade ettiler. Konu üzerindeki önerilerini, düşüncelerini ortaya koydular. Birbirlerini ikna etme noktasında becerilerini geliştirmiş oldular. Konu hakkında araştırmalar yaparak merak konuları gelişti. Bu sayede aydınlanarak empati kurdular. Karşı fikri dinlemeyi, o fikirlerden faydalanmayı öğrendiler. Aynı zamanda bu şekilde aktif bir dinleyici olma özelliğini de kazandılar."



Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

