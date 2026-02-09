Habertürk
        Sinop'ta heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:21
        Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bir süredir etkili olan yağmurun ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolunda toprak kayması meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

