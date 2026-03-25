Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. M.G. idaresindeki 34 LV 6801 plakalı otomobil, ilçe merkezi Yıldız Mahallesi Rabia Caddesi'ndeki kavşakta, F.Ş'nin kullandığı 06 DAD 288 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan 34 LV 6801 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.G. ve F.Ş. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

