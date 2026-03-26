Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk ekipler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Sinop'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu

        Sinop’un Boyabat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk ekipler tarafından bulundu.

        İlçenin Sarıağaççayı köyünde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, öğle saatlerinde dedesi ve babaannesi ile kum almak için traktörle Balık Deresi mevkisine gitti.

        Bir süre sonra çocuğun yanlarından ayrıldığını fark eden dede ve babaanne çevrede yaptıkları aramaya rağmen torunlarını bulamadı.

        Bunun üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

