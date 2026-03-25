Türkeli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.



İlçeye bağlı Gündoğdu köyü Karagöl mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.



Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan etkinlikte ayrıca katılımcılara keşkek ikram edilerek, öğrencilere kalem ve şapka dağıtıldı.



İlçe merkezinde ise vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

