        Sinop'ta toprakla buluşturulan 5 bin 700 fidan geleceğe nefes olacak

        Sinop'ta Orman Haftası kapsamında 5 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce "Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla kent genelinde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

        İl merkezi ve ilçelerdeki bu etkinliklerde toprakla buluşturulan ve çoğunluğu meyve fidanlarından oluşan 5 bin 700 fidan geleceğe nefes olacak.

        Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, ormanların ülkenin en büyük zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

        Ağacı ve doğayı bereketin ve geleceğin sembolü olarak kabul ettiklerini vurgulayan Özarslan, daha güçlü, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Türkiye hedefiyle fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini anlattı.

        Özarslan, her bir fidanı vatanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini aktararak, şöyle konuştu:

        "Orman varlığı açısından zengin bir ilde yaşıyoruz. Kent yüz ölçümümüzün yüzde 68'i ormanlarla kaplıdır. Ormanlarımızı gençleştirme ve rehabilitasyon gibi çalışmalar dahilinde korumaya, bir yandan da yeni fidanlar dikmek suretiyle orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2025 yılında 1 milyon 934 bin tohumu ve 294 bin fidanı toprakla buluşturduk.


        Bununla birlikte orman yangınlarının meydana gelmemesi için mücadele ediyoruz. Yaz sezonu başlamadan önce gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Gerek yangın gözlem noktaları, gerek araç ve teçhizat, gerekse personel açısından oldukça iyi durumdayız. Bu anlamda ormanlarımız güçlendikçe hep birlikte daha yeşil, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

        Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise dikilen her bir fidanın geleceğe nefes olacağını belirterek, "Sorumluluğumuzun bilinciyle orman alanlarımızın korunarak artırılması ve sağlıkla gelecek kuşaklara aktarılması için durmadan, yorulmadan mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Özarslan, öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

