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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta yanan ev kullanılmaz hale geldi

İHA

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop’ta yanan ev kullanılmaz hale geldi

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Erfelek ilçesi Dere köyünde Mustafa K.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erfelek Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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