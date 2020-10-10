AK Parti İlçe Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi

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AK Parti Türkeli 6. Olağan Gençlik Kolları kongresi gerçekleşti.

AK Parti Türkeli 6. Olağan Gençlik Kolları kongresi, Gündoğumu Sosyal Tesislerinde, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Sinop İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Can Al ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Yaman, başkanlık görevini Barış Özcan’a devretti.

Kongrede, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, birer selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Yaman, yaptığı konuşmada, “2013 yılında aktif olarak başladığım siyasi hayatımda, 20152018 yıllları arasında Gençlik Kolları yürütme kurulunda yer aldım. 10.08.2018 tarihinde Gençlik Kolları Başkanı olarak atandım.

Bu kutlu davada görev aldığım süre boyunca 5 kez seçim heyecanı yaşadım. Bu seçimlerin hepsinden partimizi en iyi şekilde temsil ederek, alnımızın akıyla çıktık.

2 dönemdir kazanılamayan belediye bizim görev aldığımız süre zarfında kazanmak nasip oldu. Göreve geldiğimizden bu yana üye çalışmaları yaparak, partimizin üye sayısını artırdık. Bayrağı devralan Barış Özcan kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanlık görevini devreden Emre Yaman’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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