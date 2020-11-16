Sinop açıklarında, teknede 85 kaçak göçmen yakalandı

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP´ta, Karadeniz açıklarındaki teknede, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen ve Romanya´ya gitmeye çalışan 85 kaçak göçmen yakalandı.

Sinop´ta, Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında, Karadeniz açıklarındaki teknede yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 85 kaçak göçmen yakalandı. Romanya´ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı´na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-11-16 09:30:36



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