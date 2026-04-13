Sinop'ta tabancayla kendisini kazara vuran kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde tabancayla kendisini kazara vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.



İddiaya göre, ilçe merkezinde bulunan bir kamyon garajında arkadaşlarıyla oturan A.K'nin üzerinde taşıdığı tabanca, henüz belirlenemeyen nedenle kazara ateş aldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



A.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

