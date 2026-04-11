Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi

Sinop'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir yunus, dronla görüntülendi. Denize ağ atan balıkçıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan yunus sürüsü, teknelerin çevresinde tur atarak su yüzeyine çıktı. Bir süre su yüzeyinde oynayan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. O anlar drone ile havadan kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.