A Milli Kadın Futbol Takımı Sinop'ta
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan Cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'a geldi.
Ay-yıldızlı kafileyi Sinop Havalimanı'nda vali yardımcısı Taner Bolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü sporcuları ve taraftarlar karşıladı.
Burada sporcular tarafından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyunculara çiçek takdim edildi. Taraftarlar tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.
Kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
