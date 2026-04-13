        Sinop'ta İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

        Hukukçular Derneği Sinop İl Temsilciliği, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi.

        Giriş: 13.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Derneğin Sinop İl Temsilcisi avukat Furkan Köstek, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail parlamentosunca 30 Mart'ta kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin insan hakları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        Düzenlemenin hukuk düzeninde yok hükmünde olduğunu ifade eden Köstek, Filistin topraklarında işgalci konumda bulunan İsrail'in, bu topraklarda kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi uygulamasının mümkün olmadığını vurguladı.

        Köstek, söz konusu düzenlemeyle İsrail'in, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmeyi amaçladığını öne sürerek, "Üstelik yasa ile kararların 90 gün gibi kısa bir süre içerisinde uygulanması öngörülmüş, karar için gerekli olan oy birliği şartı kaldırılmış, temyiz ve itiraz yolları ise önemli ölçüde kısıtlanmıştır. İsrail terör devleti bu yasa ile eli silahsız ve savunmasız sivilleri katletmek için yeni bir gerekçe yaratmaya çalışmaktadır. Gelinen noktada işgalci İsrail terör devletinin varlığının yalnızca Filistin için değil, tüm Ortadoğu ve hatta dünya için bir güvenlik sorunu haline geldiği ortadadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Benzer Haberler

        Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçına doğru
        Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçına doğru
        Sinop'ta tabancayla kendisini kazara vuran kişi öldü
        Sinop'ta tabancayla kendisini kazara vuran kişi öldü
        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
        Sinop'ta 3 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta 3 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi
        Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi