İçinde çocuk olan bebek arabasının yokuştan kayıp, 3 metreden düştüğü anlar kamerada



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, bir kadının market alışverişi yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı, içerisinde 1 yaşındaki oğlu Metehan G.'nin bulunduğu bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareket etti. Hızla ilerleyen ve çevredeki binanın 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından beton zemine düşen bebek arabasındaki çocuk, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen anne, bebek arabası içindeki çocuğu Metehan G. ile alışveriş için market önüne geldi. Anne, marketin giriş kısmında bulunan reyonlara yöneldiği sırada kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareket etti. Bebek arabası, caddeden geçen araçların arasından hızla yokuş aşağı gidip, yaklaşık 30 metre ilerledi. Sonradan durumu fark eden anne, panikle bebeğin peşinden koştu. Annenin yakalayamadığı bebek arabası, çevredeki bir binanın yanındaki tümseğe de çarparak 3 metre yükseklikteki istinat duvarından beton zemine düştü, minik çocuk, yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan bebek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bebek arabasının yokuşta ilerlediği o anlar da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde; kadının markete yöneldiği sırada işletme önünde elinden bıraktığı bebek arabasının yerinden hareket edip, araçların da geçtiği yoldan hızla yokuşta ilerlediği, saniyeler sonra durumu fark edince panik yaşayan annenin de hızla bebeğinin peşine koştuğu yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-09-14 20:32:01



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