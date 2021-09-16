Sinop’ta Yılın Ahisi Kenan Aslan

'2021 Ahi Evran Yılı'nda Sinop’ta Ahilik ve Kültür Haftası kapsamında “Yılın Ahisi” Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Marangoz Ustası Kenan Aslan oldu.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yılın Ahisi yarışmasında da 3. olan Kenan Usta, Sinop Valiliğinde düzenlenen ve Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel, Boyabat Marangozlar Odası Başkanı Murat Yükselecek, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Konukçu, Sinop Esnaf Odaları Birliği ile Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle plaketini alarak, kaftanını giydi.

Törende, Yılın Ahisi Kenan Aslan’ın yanı sıra; yılın kalfası seçilen Recep Pamuk ve yılın çırağı seçilen Melisa Yıldırım’a da Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından plaket takdim edildi.

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