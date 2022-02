Köy halkı geleneksel kış festivalinde bir araya geldi

Sinop’un Dikmen ilçesinde geleneklerini yaşatmak isteyen köy sakinleri, '6. Geleneksel Kış Festivali’nde bir araya geldi.

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Yaykın köyünde 6. Geleneksel Kış Festivali düzenlendi. Her yıl düzenlenen festivalde yöresel kültürlerini yaşatmak isteyen köy halkı, bu yıl da bir araya gelerek geleneksel oyunlar oynanıp sohbet ettiler.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde genç yaşlı köydeki herkes, tirit sofrasına oturarak sohbet ettiler. Devamında düzenlenen etkinlikler arasında orta oyunları, tahta araçlarla ralli mücadelesi en ilgi çeken gösterilerden oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ralli yarışmasının kazananına ise tavuk hediye edildi.

Düzenlenen etkinlikler için her yıl il dışından köyüne geldiğini dile getiren Harun Köksalan, “Bugün burada Yaykın köyümüzün geleneksel kış etkinlikleri altında yapılan festival türü etkinliklerin 6.sını düzenliyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliklerde tirit, kış ve kar etkinlikleri, en sonunda da ralli yarışlarıyla da program sona erdi. Bizim de çocukluğumuzdan beri köyümüzde yaptığımız bu etkinlikleri artık gençlerin de yaptığını görmekten dolayı çok mutlu oluyoruz. Bu geleneklerimiz etkinlikler devam ediyor. Biz de il dışından etkinliklere katılmak için her yıl geliyoruz değişik il ve ilçelerden. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde genç yaşlı herkesin stresini attığını belirten Gazi Korkut, “Her ne kadar köyümüzden uzakta gurbette yaşasak da köyümüzle bağlarımızı hiçbir zaman kesmedik. Gurbetlerdeki genç arkadaşlarımızla birlikte memleketimize gelerek çocukluğumuzdaki yaşadığımız anıları tazeleyip, büyüklerimizle hasbihal edip onları ziyaret edip köydeki arkadaşlarımızla birlikte yine çeşitli yöresel oyunlarımızı onayıp tekrar çocukluğa dönüyoruz. Hem köydekiler mutlu oluyor hem biz mutlu oluyoruz. En azından böyle şehrin stresini atmış oluyoruz. Bu şekilde memleketimiz olan bağlarımızı daha kuvvetli oluyor. Geleneklerimizi göreneklerimizi bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köylüler, kendi gençliğinde katıldığı bu etkinlikleri şimdiki neslin sürdürdüğü için katılan herkese teşekkür etti.

