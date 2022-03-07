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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güçlerini birleştiren kadınlar, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Dikmen Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ın inisiyatifiyle oluşturulan kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Güçlerini birleştiren kadınlar, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Dikmen Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ın inisiyatifiyle oluşturulan kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Dikmen Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kadın kooperatifiyle bir araya gelen kadınlar, aile ve ilçe ekonomisine katkıda bulunuyor. Konuyla alakalı bilgi aktaran Dikmen Kaymakamı Kılıç, “Kaymakamlığımızın uhdesinde oluşturulan ‘Güçlü Kadın, Çalışkan Çocuk Dikmen Kadın Kooperatifi’ el emeği saatlerin satışıyla hem aile hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor. Dikmen küçük bir ilçe. Burada kadınlarımızın iş bulma olanakları kısıtlı olduğundan kadınlarımızı hem aile ekonomilerine hem de kadın istihdamına katkı sağlamaları adına harekete geçtiler” dedi.
Emektar kadınların, ceviz ağacından saat ürettiğini belirten Kılıç, “Şimdilik 9 kadın 1 usta ile oluşturduğumuz kooperatifimiz, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de iş birliği içerisinde çalışıyor. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kooperatifte üretilen saatlere lazer desteği ile katkı sağlayarak saatlerin estetiksel görünümüne destek oluyor. Hedefimiz öncelikle, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi anlamda destek olmak akabinde ise 'Güçlü Kadın Çalışkan Çocuk Dikmen Kadın Kooperatifi' saat projesinin ardından farklı projelerle de Dikmen ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.

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