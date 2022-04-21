Sinop’ta üç yeni sağlık tesisi daha tamamlandı

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Durağan, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerindeki entegre sağlık merkezlerinin inşaatlarının tamamlandığını duyurdu. Maviş, geçici kabulleri yapılan sağlık merkezlerinin kısa bir zaman içinde hizmete açılacağını belirtti.

Son olarak Durağan, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinde yapımı tamamlanan entegre sağlık merkezlerinin de geçici kabulü yapılarak Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne teslimleri gerçekleştirildi. Özel İdare yürütücülüğünde inşa edilen binalar, iç tefrişatın ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, içeresinde Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yer alacağı entegre sağlık merkezlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Durağan, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerimizdeki hemşerilerimiz yeni entegre sağlık merkezler ile ikamet ettikleri ilçelerde birinci basamak sağlık hizmetine kolay bir biçimde ulaşabilecekler” dedi.

Yeni entegre sağlık merkezleri içerisinde Saraydüzü’nün 7/24 esasına göre hizmet vereceğini belirten Maviş, “Saraydüzü ilçemizde bugüne kadar 112 Hizmetleri dışında 24 saat esaslı sağlık hizmeti verilmiyordu. İnşallah yeni sağlık merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte, hemşerilerimiz birçok sağlık hizmetine günün her saatinde kendi ilçelerinden erişebilecek” ifadelerini kullandı.

Maviş, ayrıca Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezi içerisinde diş hekimliği hizmetinin verilmesi için de Bakanlık nezdinde girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

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