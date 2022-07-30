Bronzlaşmada ilk tercih doğal ürünler Aktarlarda yaz hareketliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bronzlaşmada ilk tercih doğal ürünler Aktarlarda yaz hareketliliği

İHA

Bronzlaşmada ilk tercih doğal ürünler Aktarlarda yaz hareketliliği

Yaz aylarında vatandaşlar denize girdiklerinde kısa zamanda daha çok bronzlaşmak için kimyasal ürün tercih etmeyenler doğal ürünlere yöneliyor. Kakao ve havuç yağları başlıca bronzlaştırıcı ürünler başında geliyor.
Karadeniz’in önemli tatil yerleşimi Sinop’ta aktarlarda yaz ayı hareketliliği sürüyor. Özellikle kadınların tercih ettiği aktarlarda satılan ve bronzlaşmayı hızlandıran bitkisel yağlar sıklıkla tüketiliyor. Kısa zamanda tenini bronzlaştırmak isteyenler bu bitkisel yağları kullanmayı tercih ediyor. Kakao, havuç, susam, ceviz ve fındık yağları hızlı esmerleşmek isteyenlerin kullandığı ürünlerin başında geliyor.
Aktar Tolga Özgür, tatil kenti Sinop’ta vatandaşların hem denize girmeyi hem de bronzlaşmayı sevdiğini, böylelikle de doğal ürünlerde arayış içinde olduklarını dile getirdi. Özgür, “İnsanlar denize girdiği zaman bronzlaşmayı seviyor. Aktarlarda daha çok bronzlaşma ürünleri satılır, kakao yağı, havuç yağı, susam ceviz fındık yağı bunlar bronzlaşmayı esmerleşmeyi biraz daha hızlandırıyor. Güneş kreminde faktör olayı var, biraz daha güneşten koruma özelliği fazladır. Bitkisel yağların koruma oranı kreme göre daha düşüktür ancak kreme göre bronzlaşmayı daha hızlandırır” diye konuştu.

Cilt bakım ürünleri çok satıyor
Denize girerken görünüşüne önem veren kadınların en yaygın kullandığı cilt bakım ürünlerinin olduğunu söyleyen Özgür, “Bir de genelde aktar ürünlerinde bitkisel yağlarda bayanlarda cilt bakımı için alanlar var. Selülit için, beli bölgesel yağları eritmek için kullanılan yağlar var, bunların satışları artıyor. Bir de malum yazın herkes denize girdiği için kilo verme peşinde. Kilo verdirici hızlandırıcı malzemeler de çok satılıyor. Başlıca ürünlerde çiya tohumu kullanan çok var, açlık otu kullanan var. Bir de özel karışımlarımız, metabolizmayı hızlandıran ürünlerimiz mevcut” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnaltı Mağarası bir hafta kapalı kalmasının ardından ziyarete açıldı
YEREL HABERLER İnaltı Mağarası bir hafta kapalı kalmasının ardından ...
Rusya'dan gelen kruvaziyer gemi Sinop'ta
YEREL HABERLER Rusya'dan gelen kruvaziyer gemi Sinop'ta
Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor
YEREL HABERLER Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor
Sinop’ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Sinop’ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu
Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu
YEREL HABERLER Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu
Gerze'de imam hatip lisesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Gerze'de imam hatip lisesinin temeli atıldı
Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı
Sinop’un dört yeni mahallesinde iyileştirme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sinop’un dört yeni mahallesinde iyileştirme ...
Sinop'ta köy yollarına mıcır asfalt
YEREL HABERLER Sinop'ta köy yollarına mıcır asfalt
Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı
Sinop’ta hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Sinop’ta hafif ticari araç alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.