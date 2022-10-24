Husumetlisinin vurduğu muhtar yaralandı, oğlu öldü

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Esra AKSU/DİKMEN (Sinop), (DHA)SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan kavgada N.K.'nin tabanca ile vurduğu Ercan Demirel (34) hayatını kaybetti, muhtar babası Hasan Demirel (58) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şeyhhüseyin köyü muhtarı Hasan Demirel ile oğlu Ercan Demirel, husumetlileri N.K. karşılaşınca tartışma başladı. Çıkan kavgada N.K., tabanca ile baba ve oğluna ateş edip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ercan Demirel hayatını kaybetti. Hasan Demirel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Dikmen

2022-10-24 14:16:46



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