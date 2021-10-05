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Sinop Mantısı tarifi: Sinop Mantı nasıl yapılır? Sinop Mantısı malzemeleri

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Sinop Mantısı tarifi: Sinop Mantı nasıl yapılır? Sinop Mantısı malzemeleri

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Malzemeler

2 su bardağı un
1 adet yumurta
Yeterince su-tuz
250 gr kıyma
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı tereyağ
1 adet rendelenmiş soğan
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 çay kaşığı karabiber
5 su bardağı su

Hazırlanışı

Un, yumurta ve tuzu karıştırarak hamur hale getirin. Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamına geldiğinde 20 dk oda sıcaklığında dinlendirin.

Kıyma, maydonoz, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Dinlenen hamuru üç eşit parçaya böldükten sonra her payçayı açın ve çok ince olmayacak şekilde kare kare kesin.

Her karenin ortasına kıymalı harç ekleyip üçgen şeklinde kapatın.

1 litre (5 su bardağı) tuzlu suyu tencerede kaynattıktan sonra mantıları haşlamaya başlayın.

Haşlanan mantıların üzerine tereyağı ve ceviz serpin.

Afiyet olsun...

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