        Sinop'ta berbere saldırı: 2 gözaltı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berberi tabancayla yaralayıp motosikletle kaçan P.Ç. ve L.K., Bartın'da 'dur' ihtarına uymayıp yakıtları bitince motosikleti bırakıp ormana kaçtı; iki şüpheli jandarma tarafından çalılıklar arasında yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı plakalarla kaçmaya çalışan saldırganların gözaltına alındığını ve işlemlerinin ardından Ayancık'a gönderileceklerini duyurdu

        Ajanslar
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 24.11.2025 - 00:27
        Sinop'un Ayancık ilçesinde berberi tabancayla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan P.Ç. (20) ve arkadaşı L.K. (25), Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymadı.

        Kovalamaca sonrası P.Ç. ve L.K., bir köyde yakıtı biten motosikleti yol kenarında bıraktı. Ormanda çalıların arasında saklanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin adından Sinop'un Ayancık ilçesine gönderileceği öğrenildi.

        BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop’un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 saldırganın berber dükkanına düzenlediği ve 1 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

        Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırganlarının yakalandığı bildiren Bakan Yerlikaya, “Dün Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Gereği yapıldı. Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum” açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

