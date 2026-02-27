Canlı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın saat 06.00'ya kadar yasaklandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan hava şartları nedeniyle karar alındığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Sinop'ta motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

        Açıklamada, bu kapsamda 28 Şubat Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

        TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

        Ayrıca vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        *Fotoğraf temsilidir.

