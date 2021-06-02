Sinovac'a teşekkür edip 50 TL bağışladı 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşı, Çinli şirkete bir teşekkür mektubu gönderdi.

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti: "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk Lirası'nı aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."

"KARTPOSTALLAR DAHA ÖNEMLİ"

İHA'nın haberine göre de Antalya Muratpaşa'da mali müşavirlik yapan Yıldırım, Atatürk’ün kartpostallarının da yer aldığı mektubu gönderdiğini belirterek "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli" ifadelerini kullandı.

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