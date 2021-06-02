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Sinovac aşısı olan Türk vatandaşı, şirkete teşekkür edip 50 TL bağışladı

Koronavirüs salgınındaki aşılama sürecince ilginç bir olay yaşandı. Antalya'da Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir vatandaş, şirketin Çin'deki merkezine bir teşekkür mektubu gönderdi. Yıldırım mektubun yanında ayrıca, aşı çalışmalarında kullanılması için 50 TL bağışta da bulundu

Sinovac'a aşısı oldu, teşekkür edip 50 lira verdi! - Haberler
Sinovac'a teşekkür edip 50 TL bağışladı
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Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşı, Çinli şirkete bir teşekkür mektubu gönderdi.

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti: "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk Lirası'nı aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."

"KARTPOSTALLAR DAHA ÖNEMLİ"

İHA'nın haberine göre de Antalya Muratpaşa'da mali müşavirlik yapan Yıldırım, Atatürk’ün kartpostallarının da yer aldığı mektubu gönderdiğini belirterek "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli" ifadelerini kullandı.

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