Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sinovac koronavirüse karşı yüzde kaç etkili? İşte sinovac koruma oranı

Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. İnaktif yöntemle geliştirilen Sinovac aşısının koruma oranı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı sinovac aşısının koruma oranını açıkladı

Sinovac koronavirüse karşı yüzde kaç etkili? İşte sinovac koruma oranı

Sinovac koronavirüse karşı yüzde kaç etkili? Sinovac koruma oranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde günlük yapılan aşılama sayısında rekor kırıldı. Peki, Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Sinovac yüzde kaç etkili? Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu.

SİNOVAC KORUMA ORANI KAÇ? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili, "Çin Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Gao Fu'nun Çin aşılarının "yüksek bir korumaya" sahip olmadığı, etkiyi artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü şeklindeki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Sinovac'la ilgili yapılan açıklama bugün biliyorsunuz düzeltildi, yanlış anlaşıldığı ifade edildi." dedi.

Türkiye'de yapılan faz-3 çalışmasında aşının etkinliğinin 83,5 çıktığını, söz konusu açıklamada söylenmek istenilenin "aşının etkinliğinin bir yere kadar olduğu" görüşü olduğunu aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Dolayısıyla şunu demek istiyor; aşının etkinliği bir yere kadar, bu aşının etkinliğini artırmak için farklı aşılarla kombinasyon yapılarak bu etki daha da artırılabilir mi? Söylenmek istenen aslında bu. Bunu biliyorsunuz İngiltere'de de AstraZeneca ve BioNTech için de aynı şey düşünüldü. Yani bir kombinasyon yapılarak, kombinasyonla birlikte var olan etkinlik daha ne kadar artırılabilir yaklaşımıydı. Bundan öte bir durum değil. Türkiye için de şu an böyle bir durumu düşünmüyoruz. Zaten şu dönemde bizim temel hedefimiz vatandaşımızı hızla, herkesi öncelikle aşı ile buluşturma çabası içinde olmak ve bunu sağlamak şeklinde. Mutantların, süreçte varyantların, özellikle farklı değişik varyantların devreye girmesi ve aşının bunda etkili olup olmama durumları bu süreçte bizim gelişmelere göre gerektiğinde yine topluma açıklama yapabileceğimiz, Bilim Kurulu'nun bu konuda bir aksiyon alması gerekiyorsa bir farklı yaklaşım geliştirilmesi gerekiyorsa zaten o durumda da açıklamış oluruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ! Can pazarı! Devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarptı - Haberler
GÜNDEMCan pazarı! Devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarptı
İzmir cuma saati kaçta? 18 Haziran 2021 Diyanet İzmir cuma namazı saatleri
GÜNDEMİzmir cuma saati kaçta?
Bursa cuma namazı saat kaçta? 18 Haziran 2021 Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa cuma namazı saat kaçta?
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: HDP iddianamesi için kabul istemi - Haberler
GÜNDEMHDP iddianamesi için kabul istemi
YAKALANDILAR! Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
SON DAKİKA: İşe aldığı kadın kâbusu oldu! Gaspçı aile yakalandı - Haberler
GÜNDEMİşe aldığı kadın kâbusu oldu!
SERVET BAĞIŞLAMIŞ! Son dakika: Evinde ölü bulunmuştu, mirası eğitime gitti
GÜNDEMEvinde ölü bulundu! 40 milyon liralık servetini o ...
MEB'DEN AÇIKLAMA! Karneler ne zaman verilecek? Lise, ilkokul, ortaokul karneler nasıl verilecek?
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
Cuma namazı saati (Ankara): 18 Haziran Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati
GÜNDEM18 Haziran Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak?