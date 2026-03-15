Sinsi ilerleyen kronik böbrek hastalığına dikkat!

Dünya genelinde ve ülkemizde hızla yayılan kronik böbrek hastalığına dikkat çekmek amacıyla Türk Nefroloji Derneği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle “Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat” farkındalık kampanyası hayata geçirildi. Dünya Böbrek Günü kapsamında tanıtılan proje; sinsi ilerleyen bu hastalığa karşı erken tanının ve düzenli sağlık kontrollerinin hayati önemini vurguluyor. Toplantıda annesinin böbrek tümörü sonrası başlayan diyaliz ve nakil sürecini anlatan Tülin Şahin ile çok genç yaşında kronik böbrek hastalığı tanısı alarak annesinin bağışıyla nakil olan Duygu Bayındır samimi hikâyelerini paylaştı.

Küresel ölçekte her 10 kişiden 1'ini etkileyen kronik böbrek hastalığı (KBH), erken evrelerde belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle çoğu zaman geç fark ediliyor. Oysa hastalık, yalnızca bireylerin yaşam kalitesini değil; ailelerini ve sağlık sistemlerini de derinden etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu. Araştırmalara göre dünya nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını etkileyen bu hastalığın 2040 yılına kadar dünya genelinde en sık ölüm nedenleri arasında beşinci sırada olması bekleniyor. Türkiye'de de her 7 yetişkinden biri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ediyor.

Bu çarpıcı tabloya dikkat çekmek amacıyla 12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında önemli bir farkındalık projesi hayata geçirildi ve “Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat” isimli video serisinin tanıtımı yapıldı. Model Tülin Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda; kronik böbrek hastalığı hekim, hasta ve hasta yakını perspektifinden ele alındı.

Toplantıda tanıtımı yapılan, toplam dört bölümden oluşan, “Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat” video serisinin ilk videosu da yayımlandı. Serinin tamamı ilerleyen günlerde YouTube'daki AstraZeneca Türkiye kanalı üzerinden yayımlanacak. Videolarda hekim görüşlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının gerçek yaşam deneyimlerine yer veriliyor. Böylelikle hastalığın erken tanı ile kontrol altına alınabileceğine dair farkındalığı artırmak ve toplumda düzenli sağlık kontrolü alışkanlığını güçlendirmek hedefleniyor.

“BELİRTİLER BAŞLADIĞINDA HASTALIK ÇOKTAN İLERLEMİŞ OLABİLİYOR"

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen ise kronik böbrek hastalığının üç aydan uzun süren kalıcı böbrek fonksiyon bozukluğu olarak tanımlandığını ve Türkiye'de yaklaşık 9-10 milyon kişiyi[1] etkilediğini belirttiği konuşmasında şu bilgileri paylaştı: “Böbrekler, vücudumuzdaki zararlı maddelerin atılmasını sağlayan hayati organlarımızdır ve fonksiyonlarını kaybetmeleri yaşamı derinden etkiler. Hastalık sinsi ilerlediği için pek çok kişi durumun farkında olmuyor; ancak halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler başladığında hastalık çoktan ilerlemiş olabiliyor. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastaları ile 60 yaş üzerindeki bireylerin düzenli kontrol yaptırması büyük önem taşıyor. Erken tanı konulduğunda hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün. Bu nedenle farkındalık çalışmaları yapmak ve erken tanının önemine dair mesajları geniş kitlelere ulaştırmak oldukça önemli.”

"BASİT KAN VE İDRAR TESTLERİ BÖBREK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ VERİLER SAĞLAR"

Konuşmasında aile hekimlerinin kronik hastalıkların erken tespiti ve takibindeki kilit rolüne dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Taner Balbay da “Türkiye genelindeki 30 bin aile hekimimiz, hastaların sağlık sistemiyle ilk temas noktası. Her aile hekimi ortalama 3 bin hastaya hizmet vererek koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturuyor. KBH gibi ilerleyici hastalıkların erken teşhisi için vatandaşlarımızın yılda en az bir kez aile sağlığı merkezlerine giderek basit kan ve idrar testlerini yaptırmaları böbrek sağlığının yanı sıra tüm vücut sağlığı açısından da önemli veriler sağlar. Ayrıca böbrek sağlığını korumak için günde 2-2,5 litre su tüketimi, tuzun azaltılması ve günde ortalama 30 dakikalık yürüyüş gibi alışkanlıkların kazanılması da kritik öneme sahip. 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesi ile bu basit ama hayat kurtaran adımların tüm toplumda benimsenmesini amaçlıyoruz.”

"HAYATIMIZ TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Tülin Şahin ise bir hasta yakını olarak yaşadıklarını paylaşarak kronik böbrek hastalığının yalnızca hastayı değil tüm aileyi etkileyen bir süreç olduğunu anlattı. Annesinin böbrek tümörü nedeniyle böbreğinin alındığını ve ardından diyaliz sürecine girildiğini söyleyen Şahin, sürecin duygusal ve fiziksel zorluklarını şu sözlerle paylaştı: “Bir böbrek hastası yakını olmak, aslında o süreçte hastayla birlikte her şeyi yaşamak demek. Annemin böbreğinde tümör tespit edilip diyaliz süreci başladığında hayatımız tamamen değişti. Haftada iki gün, saatlerce süren diyaliz seanslarında kapıda beklemek, hayatınızı bu takvime göre organize etmek hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok yıpratıcıydı. Anneme böbrek nakli yapılması bizim için yeni bir umut ve dönüm noktası oldu. Bu süreç bana sağlığın, organ bağışının ve en önemlisi düzenli kontrollerin ne kadar değerli olduğunu öğretti. Erken tanı imkânı varken bunu ihmal etmemek gerekiyor.”

18 YILLIK SAĞLIK YOLCULUĞUNU ANLATTI

Kronik böbrek hastası Duygu Bayındır da çok genç yaşta aldığı tanıdan bugüne uzanan 18 yıllık sağlık yolculuğunu paylaştı. Henüz 19 yaşındayken böbrek fonksiyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini kaybettiğini öğrendiğini belirten Bayındır, annesinin böbreğini bağışlamasıyla nakil olduğunu ve sonrasında bağışıklık baskılayıcı tedavilerle yaşamını disiplinli bir şekilde sürdürdüğünü anlattı. Bayındır konuşmasının devamında duygularını şu sözlerle aktardı: “19 yaşımda tanıştığım bu hastalık bana sabrı ve dayanıklılığı öğretti. Annemin böbreğiyle yapılan nakil sonrası hayatımı artık bambaşka bir şekilde sürdürmeye başladım. Hijyenden beslenmeye kadar her adımda dikkatli olmam gerekiyor. Kronik böbrek hastalığı uzun soluklu bir süreç ve zamanla ilerleyebiliyor. Şu anda hastalığım 4. evrede ve ikinci bir nakil ihtimali gündeme gelmiş durumda. Nakil olduktan sonra böbreğin ömür boyu sorunsuz çalışmayabileceğini bu süreçte öğrendim. Bu nedenle düzenli kontroller ve tedaviler hayatımın önemli bir parçası oldu.”