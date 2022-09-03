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Haberler Sağlık Sinüzite İyi Gelen Şeyler: Sinüzite İyi Gelen Bitkiler, Yağlar, Çaylar ve Yiyecekler
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Sinüzite iyi gelen şeyler: Sinüzite iyi gelen bitkiler, yağlar, çaylar ve yiyecekler

Toplamda 4 çift sinüs bulunmaktadır. Bu sinüslerin iltihaplanması da sinüzit sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca sinüzit 4 farklı başlık altında incelenen bir sorundur. Bunlar akut sinüzit, subakut sinüzit, rekürren akut ve kronik olarak tanımlanmaktadır. Genelde geniz eti ya da üst solunum yolları sorunu nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Hemen hemen her yaştan insanda görülebilen yaygın bir hastalıktır. Baş ağrısı, gözlerde basınç hissi, burun akıntısı gibi belirtiler ile kendini göstermektedir. Bunun yanında kişinin günlük hayatında sorun yaşamasına ve halsiz hissetmesine neden olabilmektedir. Pek çok sıkıntısı ile meydana gelen sinüzite iyi gelen şeyler, sinüzite iyi gelen yiyecekler merak konusudur.

Sinüzite İyi Gelen Şeyler: Sinüzite İyi Gelen Bitkiler, Yağlar, Çaylar ve Yiyecekler
Sinüzite iyi gelen şeyler
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Sinüzite İyi Gelen Şeyler

Burun akıntısı, baş ağrısı, basınç hissi gibi belirtileri ile ortaya çıkan sinüzite nelerin iyi gelebileceği merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle kişinin kesinlikle saçlarını ıslak bırakmaması gerekmektedir. Bu durum sinüzit ağrılarının ortaya çıkmasına ve artmasına neden olmaktadır. Bunun yanında sigara içilen havasız ortamlardan mutlaka uzak durulması önerilmektedir. Tuzlu su uygulaması ise mukusların çözülmesini sağlamakta ve kişinin nefes almasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca yüksek yastık tercihi gece uyku esnasında rahat nefes alınmasını sağlamaktadır.

Tarçın kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir çünkü tarçın baş ağrısını hafifletmektedir. Buhar banyosunu ise yumuşama sağlamakta ve tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Acı baharat, fesleğen ve kekik yağı da önerilenler arasında yer almaktadır. Ayrıca ağrıyan bölgeye soğuk kompres yapmak ağrıların daha hafif bir şekilde ilerlemesine yol açmaktadır. Bu yöntemler uygulandığından sinüzitin daha hafif bir hale geldiği görülebilmektedir.

Sinüzite İyi Gelen Bitkiler

Sinüzit sorununa iyi gelen pek çok bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu bitkilerin doğru ve düzenli kullanımı büyük oranda sinüzitin iyileşmesini veya belirtilerinin azalmasını sağlayabilmektedir. Sinüzite iyi gelen bitkilerden ilki papatyadır. Papatya bitkisinin kurutulması ve demlenmesi ile birlikte buharın içeri çekilmesi gerekmektedir. Bu sayede burun tıkanıklıkları giderilmektedir.

Okaliptüs yağının belirtilerin yoğun olduğu günlerde kulak çubuğu yardımı ile kulağa ve buruna sürülmesi oldukça iyi bir seçenektir. Tıkanıklık için oldukça faydalıdır. Ayrıca zencefil çayının da oldukça faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Sinüzite iyi gelen tüm bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Papatya
  • Okaliptüs Yağı
  • Zencefil Çayı
  • Soğan Suyu
  • Sarımsak
  • Zerdeçal

Bu bitkilerin düzenli ve doğru kullanımı ile ilerleme kaydedilebilmektedir. Ancak durumun mutlaka uzman bir hekim tarafından da takip edilmesi önerilmektedir.

Sinüzite İyi Gelen Yağlar

Sinüzit sorunun giderilmesi için pek çok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de bazı yağların kullanımı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yağ çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Sardunya Yağı
  • Mentol Yağı
  • Papatya Yağı
  • Biberiye Yağı
  • Limon Yağı
  • Nane Yağı
  • Çay Ağacı Yağı
  • Tatlı Fesleğen Yağı
  • Çam Yağı
  • Karanfil Yağı

Sinüzite İyi Gelen Çaylar

Sinüzite iyi gelen çay çeşitlerinin arasında zencefil en üst sırada yer almaktadır. Çünkü zencefil mikropları öldüren mucizevi bir etkiye sahiptir. Sinüzit konusunda da oldukça büyük bir etki sağlamaktadır. Zencefil çayının yanında papatya çayı, yeşil çay gibi bazı çaylarında yine sinüzite iyi geldiği gözlemlenmektedir. Sinüzite iyi gelen yiyecekler de oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Sinüzite İyi Gelen Yiyecekler

Sinüzit sorunu pek çok kişinin canını sıkan bir durum olduğundan dolayı sinüzite ne iyi gelir sorusu sıkça araştırılmaktadır. Sinüzite iyi gelen yiyecekler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Biberli yemekler
  • Sarımsak
  • Soğan
  • Zencefil
  • Elma sirkesi
  • Kekik Yağı
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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