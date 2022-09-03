Sinüzit neden olur ve nasıl geçer?

Sinüzit Nedir?
Yanak sinüsleri, alın sinüsleri, gözler arasındaki sinüsler, geniz bölgesindeki sinüsler olmak üzere toplamda 4 çift sinüs bulunmaktadır. Sitemin bir parçası olan sinüsler günde ortalama yarım litre mukus salgılamaktadır. Bu noktalarda meydana gelen iltihaplanmalar ise sinüzit olarak tanımlanmaktadır. Birçok insanı rahatsız eden bir sorun olan sinüzit, ağrı yaşanmasına da neden olmaktadır. Mukusun buruna boşaltılamaması sinüzit oluşabilmektedir. Bunun nedenleri arasında ilk olarak sinüslerin buruna boşalma kanallarında tıkanıklık olması bulunmaktadır. Bunun yanında mukusu sinüsler içerisinde taşıyan sistemin bozulması ve mukus içeriğinin değişmesi yer almaktadır.
Sinüzit sınıflandırıldığında ise akut, kronik, subakut, rekürren olarak tanımlanmaktadır. Belirtileri kişinin günlük hayatında sorun çıkarabilmekte ve rahatsız edebilmektedir. Bu nedenle sinüzit nasıl geçer ve evde sinüzit tedavisi soruları merak edilmektedir.
Sinüzit Neden Olur?
Pek çok insanın başına gelen sinüzit sorunun nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:
- Çocuklarda büyümüş olan geniz etleri
- Alerji nedeniyle tıkanan sinüs ostiumları
- Burunda bulunan eğrilikler
- Polipler
- Burun etinin büyümesi
- Üst solunum enfeksiyonları
- Basınç değişimleri
Sinüzit Nasıl Geçer?
Sinüzitin geçmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki burun spreyidir. Burun spreyi yaşanan tıkanıkların açılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca tuzlu ve karbonatlı su burundan çekildiğinde yine tıkanıkların açılmaya başlamaktadır. Birkaç defa üst üste yapılması önerilmektedir. Ayrıca buhar banyosu yapılması da yine tıkanıkların açılmasına yardımcı olmaktadır. Sinüzit baş ağrısı ile kendini belli etmektedir. Bu baş ağrısının giderilmesi için de tarçın kullanılması önerilenler arasında yer almaktadır. Kişinin kendine dikkat etmesi ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi de gerekmektedir.
Sinüzite Ne İyi Gelir?
Sinüzitin belirtileri arasında burun tıkanıklığı, ağız kokusu, ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi durumlar yer almaktadır. Tüm bu belirtiler bireyin hayat kalitesinin düşmesine ve rahatsız hissetmesine yol açmaktadır. Bu nedenle sinüzite ne iyi gelir sorusu oldukça sık sorulmaktadır. Sinüzite iyi gelen şeyler ise şu şekilde sıralanmaktadır:
- Kekik yağı ve fesleğen
- Tarçın
- Yüksek yastık kullanımı
- Buhar banyosu
- Tuzlu su
- Acı baharat
- Soğuk kompres
- Beslenmeye özen gösterilmesi
- Saçın ıslak bırakılmaması
- Tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durulması
Evde Sinüzit Tedavisi
Birçok insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı sinüzit ağrıları oldukça rahatsız edicidir. Ayrıca kuru öksürük, ağız kokusu gibi belirtiler ile birlikte hayat kalitesinin düşmesini sağlamaktadır. Bu sorunu yaşayan herkes tarafından sinüzitin nasıl geçeceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle evde uygulanan yöntemler oldukça dikkat çeken öneriler arasında bulunmaktadır. Hemen herkes tarafından evde kolayca uygulanabilecek yöntemler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Bol sıvı tüketimi gerçekleştirilmelidir
- Buhar banyosu tıkanıkları açmaya yardımcı olmaktadır
- Toz ve duman bulunan ortamlardan kaçınılmalıdır
- Sigara kullanımı bırakılmalıdır
- Ev havasız ve nemsiz bırakılmamalıdır
- Yüz bölgesine sıcak kompres yapılmalıdır
- Soğuk su saç yıkanmamalıdır ve saçlar ıslak bırakılmamalıdır
- Baharat tüketimi arttırılmalıdır
- Naneli buhar uygulanmalıdır
- Tuzlu su ile düzenli olarak burun temizlenmelidir
- Zencefil ve fesleğen tüketilmesi de önerilmektedir
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