'Sipariş kalemi'ye akılalmaz cinayet! İstanbul'da, börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da olay, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı.

SİPARİŞ KALEMİYLE ALNINDAN YARALADI İHA'da yer alan habere göre bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın’ı alnından yaraladı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Hem kaşı patlayan hem de alnından yaralanan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI Olayın ardından yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

"ADLİ KONTROLLE" BIRAKILDI Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı kişinin alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ Öte yandan hastaneye tedavi gören Engin Yalçın, yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın’ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.‘yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa’daki evinde gözaltına aldı. Emniyette “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.