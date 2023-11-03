Sipay kullanıcıları artık IBAN sahibi olabiliyor

Ödeme sistemleri firması Sipay kullanıcılarının artık IBAN sahibi olabildiğini açıkladı. Hesap bilgilerini telefon numarası, vergi numarası, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası bilgileriyle KOLAS (Kolay Adres) altyapısında eşleştiren kullanıcılar, para transferlerinde artık hesap numarası yerine bu bilginin kullanılmasını isteyebilecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay’in de katıldığı FAST sistemi ile kullanıcılar doğrudan 7 gün 24 saat para transferi yapabilecek.

Fintek dünyasını A’dan Z’ye kavrayarak, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Konuya ilişkin değerlendirmeden bulunan Sipay CEO’su Semih Muşabak, şunları söyledi:

“Sipay olarak finansal teknoloji dünyasını A’dan Z’ye kavramak ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Artık Sipay’de kullanıcılarımızın aynı bankalarda olduğu gibi IBAN’ları var. FAST ile Sipay cüzdana para yüklemek çok kolaylaştı. Sipay cüzdan kullanıcıları FAST’e katılmış bankalara 7/24 para gönderip, alabiliyorlar. Öte yandan yine dahil olduğumuz KOLAS (Kolay Adres) sistemi ile kullanıcılarımız Sipay uygulaması üzerinden Sipay IBAN’larını cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası gibi en sık kullandığı bilgileri ile eşleştirerek pratik bir şekilde para transferlerini gerçekleştirebiliyorlar.”