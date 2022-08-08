Sır perdesi aralandı! Önce kocasını sonra da kızını öldürmüş 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kan donduran olayda, 7 yıl önce Kahramanmaraş'ta polise başvuran bir genç kız, annesi Z.T.'nin kayıp olduğunu, anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda "Almanya'ya gitti" yanıtını aldığını, ancak yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir bilgiye ulaşamadığını söyledi.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ Sırrıberk Arslan'ın haberine göre polis, yaptığı araştırmada Z.T.'nin izine rastlamadı. Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 7 yıl sonra tekrar araştırma yapmaya başladı. Araştırmalarda Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi. Baba ve kızın aile içi cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren özel ekip, araştırmalarını derinleştirip adeta iğneyle kuyu kazdı ve 75 yaşındaki H.T.’nin, eşi A.T. ve kızı Z.T.'yi öldürüldüğünü tespit etti.

DEVREYE ARKEOLOGLAR GİRDİ Özel ekip, H.T. ve oğlunun aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunda cinayetleri itiraf eden H.T., 1997'de kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesindeki kuyuya gömdüğünü söyledi. Zanlı sorgusunda ayrıca 'namus meselesi' nedeniyle cinayetleri işlediğini söyledi. 3 yıl sonra da kızını zehirleyerek öldürdüğünü, onun cansız bedenini de bir fıçıya koyup eşinin üzerine gömdüğünü anlattı.