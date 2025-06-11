Filenin Efeleri sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Çin'in Xi'an kentinde oynanacak. Milliler, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve saati.