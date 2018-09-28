Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi'nin 27 Eylül 2018 günü yaptığı denetimler sırasında ilginç bir olay meydana geldi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, denetimler sırasında, siren çalan sivil bir araç polisin dikkatini çekti. İçerisinde 'Polis Özel Harekat' yazılı yelekler giyen ve alkol alan kişilere müdahale edildi.

Polis denetimini gören şüpheli kişiler araçlarında bulunan telsiz ve silahları atarak hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA İLE YAKALANDILAR

Kendilerine polis süsü veren şüpheli zanlıların kaçtığı otomobil Pendik'e kadar kovalandı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler M.B., B.Ç., ve S.M. Gözaltına alındı.

ARAÇTA YOK YOK

Zanlıların aracında yapılan aramalarda, 1 adet polis ibareli tabanca kılıfı, 1 adet teleskopik jop, 1 adet siyah kasatura, 1 adet pos cihazı, 1 adet havalı tabanca, 1 adet biber gazı, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet araç çakar siren kumandası, 1 adet polis ibareli el feneri, 1 adet el telsizi ve 3 adet pasaport ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında '6136 sayılı kanuna muhalefet ve özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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