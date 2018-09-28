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Siren çalan araçtan alkollü şahıslar çıktı

Kartal'da siren çalan bir araç 'Mobil Park Polisi'nin dikkatini çekti. Yapılan kontrollerde, içerisinde 'Polis Özel Harekat' yazılı yelek giyen ve alkol içen kişilere müdahale edildi. Kontroller sırasında şüpheli araç hareket ederek kaçtı. Kendilerine polis süsü vererek üzerlerinde bulunan silah ve telsizlere atarak kaçan 3 zanlı kovalamaca ile gözaltına alındı.

28.09.2018 - 09:51 | Güncelleme:

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi'nin 27 Eylül 2018 günü yaptığı denetimler sırasında ilginç bir olay meydana geldi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, denetimler sırasında, siren çalan sivil bir araç polisin dikkatini çekti. İçerisinde 'Polis Özel Harekat' yazılı yelekler giyen ve alkol alan kişilere müdahale edildi.

Polis denetimini gören şüpheli kişiler araçlarında bulunan telsiz ve silahları atarak hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA İLE YAKALANDILAR

Kendilerine polis süsü veren şüpheli zanlıların kaçtığı otomobil Pendik'e kadar kovalandı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler M.B., B.Ç., ve S.M. Gözaltına alındı.

ARAÇTA YOK YOK

Zanlıların aracında yapılan aramalarda, 1 adet polis ibareli tabanca kılıfı, 1 adet teleskopik jop, 1 adet siyah kasatura, 1 adet pos cihazı, 1 adet havalı tabanca, 1 adet biber gazı, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet araç çakar siren kumandası, 1 adet polis ibareli el feneri, 1 adet el telsizi ve 3 adet pasaport ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında '6136 sayılı kanuna muhalefet ve özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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YORUMLAR 23
  • Misafir 2 dakika önce
    bu ülkede hiç bir iyilik cezasız hiç bir suçta ödülsüz bırakılmıyor çok şükür ....bu ne biçim adelet kim yazdı bu kanunları serbest bırakın silahlanmayı kendimizi koruyalım en azından
  • Misafir 4 dakika önce
    Adaletiniz batsın bu ne küstahlık isteyen herşeyi yapsın ozaman
  • Misafir 6 dakika önce
    Ben anlayamıyorum. Biz polis çevirmesinde sesimizi yükseltsek göz altına alınıyoruz. Hiç kusurumuz olmadan. Bu adamlar nasıl serbest. Bu kıyafetlerle ne gibi bir planları vardı. Bu nasıl bir adalet anlayışı. Kendimizi nasıl güvende hissedebiliriz ki polisin bile sahtesi var iken.
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