Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı gibi işlemlerin sermaye piyasalarının gelişmesine katkı vereceğini belirten Bakan Albayrak, VDMK ihracını ABD örneği ile karşılaştırmanın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını savundu.

"VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek. " ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, Türkiye'de konut kredilerinde batık oranı yüzde 1'in altında olduğunu ve Emlak Bankası'nda sürecin yıl sonunda tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Albayrak, şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmak gerektiğine dikkat çekti ve bakanlığın yakından takip ettiği konular arasında ise kitle fonlaması (crowdfunding) ve finansal teknoloji girişimlerini (Fintech) saydı

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