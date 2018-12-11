Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin pozitif ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Albayrak "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda yoğun diplomasi yürütüyoruz" dedi.

'TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI'

"Bugün dünden yarın da bugünden daha iyi olacak" diyen Bakan Albayrak, dengelenme sürecinin çok daha iyi bir noktaya gittiğini söyledi. Albayrak "Dengelenme süreci kasım ve aralıkta daha güçlü noktaya gelecek" diye konuştu. Ödemeler dengesi verilerini de değerlendiren Albayrak "2.77 milyar dolarlık cari fazla ile tüm zamanların rekorunu kırarak bu sürecin attığımız adımlarla ne kadar sağlam şekilde ilerlediğimiz görülüyor" dedi. Albayrak yıl sonunda cari dengenin 30 milyar doların altına ineceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne de değinen Bakan Albayrak "2019 bütçesinin en önemli maddesi tasarruf ve verimlilik" dedi.

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