Dicle Nehri'ne düşmüştü; cesedine ulaşıldı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Taşar'ın (48), kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Damlarca köyü kırsalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Dicle Nehri kenarına piknik yapmaya giden Ahmet Taşar, ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek suya düştü. Taşar'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bitlis'ten gelen polis su altı arama ekipleri ile Diyarbakır'dan gelen AFAD ekiplerinin de çalışmasıyla Taşar'ın, kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cesedine ulaşıldı. Ahmet Taşar'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2023-01-02 10:49:51



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