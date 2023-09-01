Şırnak'ta 'Fakülteme dokunma' eylemi

Bayram KAPLAN/İDİL(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin İdil ilçesindeki binasının kent merkezine taşınma kararı sonrası ilçe halkından bir grup, fakülte binasının önünde 'Fakülteme dokunma' pankartı açıp, eylem başlattı.

Şırnak Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında açılan ziraat fakültesinin İdil ilçesindeki binasının geçici olarak kent merkezindeki merkez kampüse taşımasına karar verildi. Gerekçe olarak binanın fiziki ve altyapısının yetersiz olması, ilçe merkezinde tasarruf genelgesi çerçevesinde lojman kiralama yetkisinin iptal edilmesi, ilçede öğrenciler için devlet ya da özel yurt bulunmaması ve araştırmaya uygun altyapısının olmaması gösterildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca oy birliği ile alınan 28 Ağustos'ta duyurulan kararda, "İdilli hemşehrilerimiz, öğretim üyelerimiz için lojman, öğrencilerimiz için yurt, eğitim şartlarına uygun binalar hazır ettiklerinde fakülte talebinde bulunduklarında üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İdil'deki Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve güçlenmesi için yeni bölümler açmayı planlamış durumdayız" denildi. Karar tepkilere yol açtı. İlçedeki siyasi parti temsilcileri, bazı STK'lar ve ilçe halkından oluşan bir grup, fakülte binasının önünde 'Fakülteme dokunma' pankartı açıp, eylem başlattı.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan, "Fakültemiz 10 yıldır ilçemizde hizmet vermektedir. Üniversite yönetimi daha önce kontenjan ve fiziki şartlar gibi sorunları dile getirdi. Fakat bu sorunlar ile ilgili yatırım programına alınması için herhangi bir adım atmadılar. Fakültenin taşınmasını uygun bulmuyoruz. Şırnak Üniversitesi, aldığı kararı geri çekinceye kadar nöbete devam edeceğiz" dedi.

Hasan Nas ise kararın geri çekilmesini talep ettiklerini belirterek, "Fakültemizin kontenjanı her yıl doluyor. Geçen yıl da laboratuvarı taşıdılar. Buna sessiz kalmayacağız. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Ehli vicdan olan herkesin dur demesini bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Şırnak / İdil Bayram KAPLAN

2023-09-01 14:25:58