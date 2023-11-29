Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden Zilan'ın kurtarılma anı kamerada ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayıp kaybolan 2 kardeşten Zilan Ç.'nin (16) kurtarılma anı, kameraya yansıdı. Zelin'i (14) arama kurtarma çalışması ise 3'üncü günde devam ediyor.

ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayıp kaybolan 2 kardeşten Zilan Ç.'nin (16) kurtarılma anı, kameraya yansıdı. Zelin'i (14) arama kurtarma çalışması ise 3'üncü günde devam ediyor.

Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan'ın kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akıntıya kapılan Zilan'ın, can simidiyle suya giren 2 kişi tarafından son anda çıkarıldığı görüldü. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ZELİN, 3 GÜNDÜR ARANIYOR

Suya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Zelin, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 gündür aranıyor. Şırnak ve Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, havadan ve su altından dron taraması yapılıyor. Aramalarda şu ana kadar Zelin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.