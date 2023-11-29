Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Gabar Dağı'nda zirve yapıp Türk bayrağı açtılar

ŞIRNAK'ta,Gabar Dağı´nda 5 gün sürecek Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinliklerinin ilk gününde Karadeniz Bölgesi´nden gelen 70 kişi, Gabar Dağı´na çıkıp Türk bayrağı açtı.

Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı himayesinde, Çotanak Off-Road Kulübü ve TÜGVA iş birliğinde gerçekleştirilen Gönül Köprüsü Projesi ile Şırnak'ta 5 gün sürecek Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri başladı. Etkinliğin ilk gününde, Karadeniz Bölgesi´nden gelen 70 kişi, Gabar Dağı zirvesine çıktı. Zirvede açtıkları Türk Bayrağıyla fotoğraf çekilen katılımcılar, daha sonra Şehit Esma Çevik petrol kuyusunu ziyaret etti. Etkinliğe katılan Giresun TÜGVA İl Koordinatörü ve Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, Şehit Esma Çevik´in annesi Nebahat Çevik ile telefonla görüştü.

'GABAR´IN NE KADAR RAHAT GEZİLEBİLECEĞİNİ GÖRMEK İSTEDİK'

Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, bölgenin güzelliğini herkese duyuracaklarını ifade ederek, "Dün Giresun´dan yola çıktık. Akşam Şırnak Merkez´de olduk. Bugün de Gabar´dayız. Petrol tesislerini ziyaret etmek istedik. Gabar´ın ne kadar rahat gelinebilir, gezilebilir bir yer olduğunu görmek istedik, ekip arkadaşlarımızla birlikte. Buraların ne kadar güzel olduğunu, biz de sosyal medya ve basın aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya duyurmak isteriz. Şu an biz Giresun´un yaylasında ne kadar rahat geziyorsak, burada da öyleyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Her yer rahat. Giriş, çıkış, gezme, yöre halkı çok sıcak. Herkes evine davet etmek çay, yemek ikram etmek istiyor. Şırnak çok güzel bir yer, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'BUNU TÜM TÜRKİYE´NİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Giresun TÜGVA İl Temsilcisi Emre Uçan ise bölgenin rahatlıkla güvenlik sorunu olmadan gezilebileceğini belirterek, "Bu organizasyonu planlarken şunu hedefledik; terörden temizlenmiş olan bu bölgelerin gençlik faaliyetlerine ne kadar açık olabileceğini, biz Karadeniz´den gelip önce Şırnak halkına, sonra tüm Türkiye´ye lanse etmek istedik. Çünkü görüyoruz ki bu dağlar bir zamanlar mevzi olsa da şu anda gençlik için bir etkinlik alanı durumundadır. Bunu tüm Türkiye´nin görmesini istiyoruz. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Gabar Dağı´nın zirvesindeysek, gençlik olarak buradaysak, herkes buraya gelebilir. Bu tür etkinliklere katılabilir. Yeni nesil gençlik her yerde diyoruz. Vatanın her noktası, gençlik için bir faaliyet alanıdır" diye konuştu.