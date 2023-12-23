Şırnak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle mezra yolunda çökme meydana geldi.

Silopi ilçesinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle, ilçeye bağlı Birlik köyü Eğrikonak mezrasında dere taştı. Taşan dere nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. İlçede yağış hafif şekilde devam ederken, güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

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