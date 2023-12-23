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        Şırnak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle mezra yolunda çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:05
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        Şırnak'ta yağış nedeniyle yol çöktü
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        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle mezra yolunda çökme meydana geldi.

        Silopi ilçesinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle, ilçeye bağlı Birlik köyü Eğrikonak mezrasında dere taştı. Taşan dere nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. İlçede yağış hafif şekilde devam ederken, güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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