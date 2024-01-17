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        Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 2´si Silopi'de toprağa verildi

        MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun (43) ile yolculardan Huzan Sunnez (22) Şırnak´ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:35
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        Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 2´si Silopi'de toprağa verildi
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        MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun (43) ile yolculardan Huzan Sunnez (22) Şırnak´ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsünün bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrildiği kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren otobüsün şoförü Hüseyin Tayşun ve yolculardan Huzan Sunnez´in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şırnak´ın Silopi ilçesine getirildi. Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemler sonrası Hüseyin Tayşun'un cenazesi Birlik köyünde, Huzan Sunnez'in cenazesi ise Silopi ilçesinde Başak Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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