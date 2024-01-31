Engelli ve yaşlılar için `Gezici Kayıt Terminali Sistemi´ ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü´ne gelemeyecek durumda olan engelli, yatalak ve yaşlılar için `Gezici Kayıt Terminali Sistemi´ hizmet veremeye başladı. Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinin yanı sıra belde, köy ve mezralara da giderek, yeni kimlik kartı başvurularını evlerde alıyor.

ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü´ne gelemeyecek durumda olan engelli, yatalak ve yaşlılar için `Gezici Kayıt Terminali Sistemi´ hizmet veremeye başladı. Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinin yanı sıra belde, köy ve mezralara da giderek, yeni kimlik kartı başvurularını evlerde alıyor.

Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü´ne gelemeyen engelli, yatalak ve yaşlıların yeni kimlik kartı başvuruları için, `Gezici Kayıt Terminali Sistemi´ hizmete alındı. Bu çalışmayla kendileri veya yakınlarının talep etmesi halinde başvurular, ekiplerce evlerinde alınıyor. Mobil sistem sayesinde ilçe merkezi, belde, köy ve mezralara giden ekipler, parmak izi ve gerekli kayıt işlemlerini ikametgah adreslerinde alarak sisteme işliyor. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, kimliklerin sahiplerine teslim işlemleri başlatılıyor. İlçe Nüfus Müdürü Yusuf Yılmaz, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü´müzün vatandaşın hizmetine sunmuş olduğu `Gezici Kayıt Terminali Sistemi´ ile nüfusa gelemeyecek şekilde yatalak, hasta ve engelli olan vatandaşlarımızın kimliklerini çıkartıp kendilerine ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.

`ANNEMİN KİMLİĞİNİ BURADA ÇIKARDILAR´

İlçenin Birlik köyünde oturan Cemal Onuk, engelli olduğu için annesi Halime Onuk´u Nüfus Müdürlüğü´ne götüremediğini belirterek, "Annem için yeni kimlik çıkarmak istiyorduk. Eski kimliği vardı. Dilekçe verdik ve Allah razı olsun, buraya gelip yardımcı oldular. Annemin kimliğini burada çıkardılar" dedi.

Zinet Kara da hasta ve yatalak olan annesi Cevahir Kara´nın kimliğinin kaybolduğunu ve başvuru yapmalarının ardından ekiplerin evlerine geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.