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        Şırnak'ta 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi, 2 gözaltı

        ŞIRNAK'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:00
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        Şırnak'ta 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi, 2 gözaltı
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        ŞIRNAK’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaç sektöründeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla 2 bin 240 iltihap hapı, 398 anestezi hapı, bin 500 romatizma hapı, 2 bin 410 diyabet hapı, 950 kalp hapı, 23 bin 820 epilepsi hapı, 5 bin 260 tansiyon hapı, 3 bin 65 insülün hapı, bin 106 kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 vitamin hapı, 14 bin 792 bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 troid ilacı, bin 120 sinir sistemi hapı, bin 170 enfeksiyon ilacı, 780 şeker hapı, 500 bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basıncı dengeleyici hap, 350 sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 mide ilacı ve 422 ilaç kutusu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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