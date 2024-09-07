Şırnak'ta JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazılı beyaz torosun sahibi uzman çavuş, açığa alındı

Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

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