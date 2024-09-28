Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı, MHP'ye geçti

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 4 ay önce İYİ Parti’den istifa eden Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle MHP’ye geçti.

​31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi’nde oyların yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce partisinden istifa etti. Geçen sürede bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Bakış, aldığı kararla MHP’ye geçti. Bakış için 2 bin kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Görümlü Belediye binasında toplanan kalabalık, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti, Türk bayrağı açtı. Katılımcılara ayrıca yemek ikram edildi. MHP İl Başkanı Koçero Saluci, partisinin gücü ve kararlılığını bir kez daha göstereceklerini belirterek, “Cudi Dağı’nın etekleri hem tarihi hem de coğrafi çok önemli bir yere sahiptir. Burada Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücünü ve kararlığını bir kez daha göstereceğiz. Buradaki kalabalık sadece sayısal bir artış değil aynı zamanda bizim için bir gücün bir iradenin tezahürdür” dedi.