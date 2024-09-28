Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı, MHP'ye geçti

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 4 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle MHP'ye geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı, MHP'ye geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 4 ay önce İYİ Parti’den istifa eden Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle MHP’ye geçti.

        ​31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi’nde oyların yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce partisinden istifa etti. Geçen sürede bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Bakış, aldığı kararla MHP’ye geçti. Bakış için 2 bin kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Görümlü Belediye binasında toplanan kalabalık, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti, Türk bayrağı açtı. Katılımcılara ayrıca yemek ikram edildi. MHP İl Başkanı Koçero Saluci, partisinin gücü ve kararlılığını bir kez daha göstereceklerini belirterek, “Cudi Dağı’nın etekleri hem tarihi hem de coğrafi çok önemli bir yere sahiptir. Burada Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücünü ve kararlığını bir kez daha göstereceğiz. Buradaki kalabalık sadece sayısal bir artış değil aynı zamanda bizim için bir gücün bir iradenin tezahürdür” dedi. 

        ‘HİÇBİR ZAMAN PKK KÜRTLERİN BİR TEMSİLCİSİ OLMAMIŞTIR’

        Belediye Başkanı Şükrü Bakış ise terör örgütü PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ifade ederek, “Büyük bir gurur ve kararlılıkla Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılıyoruz. Bu karar yalnızca bir siyasi tercihten ibaret değildir. Bu bir Türk Milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli politikalarını omuz vermek ve Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük hedefimiz olacaktır. Kürtler olarak şunu beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman PKK Kürtlerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra da. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımız kurban olmuştur bir daha kurban ederiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Şırnak Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu
        Şırnak Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu
        Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
        Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor (...
        Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor (...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta konuştu:
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta konuştu: